Fußball-A-Klasse Neuburg

22:00 Uhr

A-Klasse Neuburg: Spitzenduo hält Verfolger auf Distanz

Plus Während der SV Straß im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg gegen den starken SV Wagenhofen zu einem 4:1-Erfolg kommt, feiert auch Tabellenführer SV Bertoldsheim gegen den BSV Neuburg einen hart erkämpften 2:1-Sieg.

Im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg behielt der SV Straß gegen den SV Wagenhofen die Oberhand. Auch der SV Bertoldsheim kam gegen den BSV Neuburg zu einem „Dreier“.

SV Straß – SV Wagenhofen 4:1: Im Spiel des Zweiten gegen den Dritten war der SV Wagenhofen zu Beginn die entschlossenere Mannschaft. Nach zahlreichen Chancen war es Sebastian Neff , der die Gäste in Führung schoss (26.). Daraufhin wachte der SV Straß auf. Im Gegenzug „erstocherte“ für die Grün-Weißen Bright Aikhionbare den Ausgleich (26.). Damit wurde der bisherige Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Der SVS blieb am Drücker und erhöhte zunächst durch einen Foulelfmeter von Jannik Rechner (34.), bevor Marco Friedl kurz vor der Halbzeit – nach Zuspiel von Bright Aikhionbare – das 3:1 besorgte (45.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

In der zweiten Hälfte blieb der Gastgeber am Drücker und hatte weiterhin die Möglichkeiten, das Ergebnis nach oben zu schrauben. Mit zunehmender Dauer wurde das Match dann immer zerfahrener. Nennenswertes gab es erst wieder in der 93. Minute, als Edis Dalipi sich den Ball eroberte und zum 4:1 einschob. Dies blieb auch der Endstand in einer trotz des deutlichen Resultats spannenden Partie. (db)

