A-Klasse Neuburg: SV Straß lässt BSV Neuburg keine Chance

Plus Spielertrainer Marco Friedl gelingt beim 5:0-Sieg des SV Straß beim BSV Neuburg ein Hattrick. Der TSV Ober-/Unterhausen sichert sich mit einem 2:2 gegen den FC Staudheim den Klassenerhalt.

Der SV Straß hat in der A-Klasse Neuburg das direkte Duell im Kampf um Platz zwei beim BSV Neuburg mit 5:0 gewonnen. Unterdessen steht der Klassenerhalt des TSV Ober-/Unterhausen fest. Die TSG Untermaxfeld II steigt ab.