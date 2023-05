BSV-Neuburg-Trainer: „Habe mir und der Mannschaft geschadet“

Plus A-Klasse Neuburg: BSV-Trainer Ludgero Santos fehlt seinem Team wegen einer Roten Karte. Aufstieg rückt außer Reichweite.

Trotz der großen Aufstiegsambitionen vor der Saison scheint der direkte Aufstieg für den Fußball-A-Klassisten BSV Neuburg nun ein schwer zu erreichendes Ziel zu sein. Nachdem man aus den vergangenen drei Begegnungen nur einen Punkt holte, beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Illdorf mittlerweile schon vier Zähler.

Erschwerend kommt hinzu, dass BSV-Spielertrainer Ludgero Santos seinem Team im Saisonendspurt nicht mehr helfen können wird. Nach einem Frustfoul und der folgenden Roten Karte im Spitzenspiel beim FC Illdorf wurde er für sechs Spiele gesperrt. „So etwas darf mir nicht passieren. Nicht als Spieler sowie erst recht nicht als Trainer. Ich habe damit mir und der Mannschaft geschadet. Dennoch müssen wir nach vorne schauen“, zeigt sich Santos selbstkritisch.