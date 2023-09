Fußball-A-Klasse Neuburg

21:15 Uhr

NR-Doppelpass: Trainer-Rücktritt nach der Derby-Pleite

Plus Wenige Minuten nach der 1:5-Niederlage gegen den SV Sinning stellt Ober-/Unterhausens Trainer Karl-Heinz Schmid sein Amt zur Verfügung. Was ihn letztlich zu dieser Entscheidung bewogen hat.

Von Dirk Sing

Bereits während der zweiten Hälfte des A-Klassen-Derbys zwischen dem TSV Ober-/Unterhausen und SV Sinning hatte es in Karl-Heinz Schmid sichtlich gebrodelt. Erneut war seine Mannschaft nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Matthias Köhler regelrecht zusammengebrochen und konnte letztlich sogar froh sein, dass das Endergebnis „nur“ 1:5 aus TSV-Sicht lautete.

Was dem Oberhausener Übungsleiter in diesen 45 Minuten durch den Kopf gegangen war, erfuhren seine Akteure unmittelbar nach der Beendigung dieser Partie. Schmid hatte sein kickendes Personal in der Kabine zusammengetrommelt, um sie über seinen sofortigen Rücktritt als Cheftrainer zu informieren. „Wenn man gewisse Dinge immer und immer wieder anspricht und diese dann dennoch nicht fruchten, muss man einfach die Konsequenzen daraus ziehen. Ich bin schließlich niemand, der auf seinem Stuhl klebt und nur sein Geld einschieben will“, berichtet Schmid.

