Fußball-Bezirksliga

17:32 Uhr

4:1 in Hollenbach: Beim VfR Neuburg ist der Bann gebrochen

Brachte den VfR Neuburg beim 4:1-Erfolg gegen den Landesliga-Absteiger TSV Hollenbach mit seinem Doppelpack in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße: Frederic Wytopil. Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg gewinnt beim TSV Hollenbach mit 4:1.

Der Bann ist gebrochen: Mit einem 4:1-Erfolg beim Landesliga-Absteiger TSV Hollenbach gelang dem Bezirksligisten VfR Neuburg im vierten Anlauf der ersehnte erste Saisonsieg.

Bereits in der dritten Minute hatten die Gäste die erste Chance durch Frederic Wytopil. Doch seinen Kopfball konnte Keeper Florian Hartmann parieren. Besser machten es die Lila-Weißen dann in der 20. Minute: Erneut war es Wytopil, der mit seinem 18-Meter-Schuss für die Führung sorgte. Doch damit nicht genug. Acht Zeigerumdrehungen später stellte Nikolai Krzyzanowski sogar auf 2:0. Der Youngster traf sehenswert aus 20 Metern in den Torwinkel.

