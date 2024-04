Klare Sache für den VfR Neuburg

Plus Bezirksligist VfR Neuburg gewinnt in Holzkirchen mit 2:0.

Seinen ersten Auswärtssieg im Jahr 2024 hat der VfR Neuburg am Wochenende eingefahren. Beim abstiegsgefährdeten SV Holzkirchen kamen die Schützlinge von Trainer Marco Küntzel zu einem verdienten 2:0-Erfolg.

Sehenswert aus SVH-Sicht war Torwart-Oldie Stefan Sengenberger, der aus seinem Ruhestand zurückkehrte und im Kasten der Einheimischen aushalf. Bei einigen souveränen Paraden hatte man den Eindruck, dass er nie weg gewesen wäre. Die Anfangsviertelstunde gestaltete sich offen und ausgeglichen. Beide Teams versuchten, im jeweils gegnerischen Sechzehner zu Möglichkeiten zu kommen. Mit dem zweiten Neuburger Angriff über die rechte Seite war es Philippe Bauer, der aus zehn Metern halbrechts ins lange Eck per Flachschuss zum 0:1 traf (22.). Danach spielten die Gäste die Partie souverän, aber unspektakulär herunter. Die Hausherren konnten sich vor dem Kasten nicht gefährlich in Szene setzen.