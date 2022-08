VfR Neuburg: Mit Selbstbewusstsein zum Tabellenführer

Plus Der VfR Neuburg ist noch ungeschlagen und hat kein Gegentor kassiert. Nun geht es zum VfL Ecknach, der alle drei Spiele gewonnen hat. Was Trainer Alexander Egen von der Parte erwartet.

So richtig wusste man beim VfR Neuburg nicht, wo die Mannschaft steht. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen den TSV Aindling fiel das Spiel beim TSV Rain II aus. Am vergangenen Wochenende setzten die Lilaweißen dann mit einem 4:0-Erfolg gegen den TSV Meitingen ein Zeichen.