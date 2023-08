Fußball-Bezirksliga Nord

vor 3 Min.

VfR Neuburg: Triumphale Rückkehr von Torhüter Dominik Jozinovic

Volle Konzentration: Torhüter Dominik Jozinovic und der VfR Neuburg wollen am Sonntag beim Gastspiel in Rain inFoto: Daniel Worsch

Plus Mit Torhüter Dominik Jozinovic kehrt beim Bezirksligisten VfR Neuburg auch der Erfolg zurück. Am Sonntag folgt das Derby beim TSV Rain II.

Von Niklas Golling Artikel anhören Shape

Am vergangenen Samstag kehrte Torwart Dominik Jozinovic wieder zurück in die Startaufstellung des VfR Neuburg. Nach seiner Hochzeitsreise verhalf er seinen Lila-Weißen gleich zum ersten Sieg im vierten Spiel dieser Saison. Gegen den Landesliga-Absteiger TSV Hollenbach konnte man einen ungefährdeten 4:1-Sieg einfahren.

„Wir waren sehr gut drauf und wollten nach den Niederlagen in den ersten drei Begegnungen unbedingt gewinnen. Wir haben defensiv nichts zugelassen und waren nach vorne hin immer gefährlich. Man hat allen bereits in der Kabine eine positive Stimmung angemerkt, die sich dann auch auf den Platz in Form von Kampfbereitschaft und Wille übertragen hat“, lässt der VfR-Stammkeeper das Match Revue passieren.

