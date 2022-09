Fußball-Bezirksliga Nord

VfR Neuburg will Lehren ziehen

Tobias Vollnhals spielt mit dem VfR Neuburg in Wörnitzstein.

Plus Lilaweiße gastieren in Wörnitzstein. Was Trainer Alexander Egen von seiner Mannschaft fordert.

Die unnötige 1:2-Niederlage am Mittwochabend beim TSV Rain II „tut immer noch weh“, sagt Alexander Egen zwei Tage nach dem Spiel. Der Trainer des VfR Neuburg habe mit dem Gegner Kontakt gehabt, und der habe ihm bestätigt, „dass es ein glücklicher Sieg“ für die Rainer gewesen sei.

