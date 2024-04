Fußball-Donau/Isar

10:00 Uhr

Donau/Isar: Der SV Karlshuld muss siegen und hoffen

Auf seinen Torriecher hofft der SV Karlshuld auch im Heimspiel am Sonntag gegen Rockolding: Alex Libeg. Foto: Roland Geier

Plus A-Klassist SV Karlshuld trifft am Sonntag daheim auf den FC Rockolding.

Von Roland Geier

Für den SV Karlshuld fühlte sich das 4:4-Remis beim SV Haunswöhr am vergangenen Sonntag wie eine Niederlage an. Durch die Punkteteilung vergrößerte sich der Abstand der Mösler auf den Aufstiegs-Relegationsplatz auf acht Punkte. „Doch im Fußball ist alles möglich“, sagt SVK-Trainer Dominik Berchermeier vor der Partie am Sonntag (14 Uhr) gegen den FC Rockolding.

„Es sind noch sechs Spieltage zu absolvieren und übernächsten Sonntag treffen wir auf den Tabellenzweiten TSV Reichertshofen. Da könnten wir mit einen Sieg den Rückstand verkürzen. Vielleicht werden sie dann noch nervös und patzen noch zweimal. In diesem Fall wären wir wieder auf Kurs“, so Berchermeier. Positiv bewertete das Karlshulder Trainerduo die „großartige Moral“ ihrer Mannschaft zuletzt in Haunswöhr, als sie einen 1:3-Rückstand noch umbog.

