Donau/Isar: Ein Remis wie eine Niederlage für den SV Karlshuld

Plus A-Klassist SV Karlshuld kommt in Haunwöhr nur zu einem 4:4-Unentschieden. Damit sind die Chancen auf Platz zwei rapide gesunken

Vorne hui, hinten pfui – so präsentierte sich der SV Karlshuld im Duell mit dem Tabellensechsten der A-Klasse Donau/Isar 3, SV Haunwöhr. Nach einem 1:4-Rückstand gelang den Grünhemden zwar noch ein 4:4-Unentschieden. Da jedoch der Tabellenzweite TSV Reichertshofen seine Partie die MBB-SG Manching mit 3:0 gewann, sind die Chancen der Mösler auf den Aufstiegs-Relegationsplatz bei nun acht Punkten Rückstand rapide gesunken.

Völlig von der Rolle zeigte sich die Abwehr des SV Karlshuld. Bereits in der achten Minute brachte SVK-Keeper Philipp Roeckl im Strafraum einen Gegenspieler zu Fall. Den Elfmeter versenkte Kevin Meiser zur Führung. Hoffnung kam erst wieder auf, als Torjäger Daniel Amrehn einen Freistoß aus 18 Metern zum Ausgleich versenkte (23.). Doch weitere Fehler nutzte der SVH durch Meiser (36./Elfmeter) und Timo Preibisch (44.) zum für den 3:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Nackenschlag für die Mösler, als Ibo Miller auf 4:1 erhöhte (51.). Die Gäste schienen einem Debakel entgegenzusteuern. Doch nach einen verwandelten Strafstoß durch Amrehn (62.) witterte der SVK wieder Morgenluft. Als Alex Libeg auf 3:4 verkürzte (75.), setzten die Grünhemden alles auf eine Karte und glichen durch Amrehns dritten Treffer zum 4:4-Endstand aus (77.). (rolg)