Donau/Isar: Pflichtaufgabe für den SV Karlshuld

Plus Fußball-A-Klassist SV Karlshuld empfängt die „Zweite“ des SV Zuchering.

Von Roland Geier

„Verlieren verboten“ heißt es für den SV Karlshuld in den verbleibenden beiden Partien der A-Klasse 3 Donau/Isar, um den Aufstiegsrelegationsplatz erfolgreich zu verteidigen. Ein Sieg sei am Samstag (14 Uhr) in der letzten Heimpartie gegen den Drittletzten, SV Zuchering II, Pflicht, so die klare Ansage von SVK-Trainer Dominik Berchermeier. „Unterschätzen werden wir den Gegner definitiv nicht“, so Berchermeier, und ergänzt: „Unsere Jungs sind heiß. Jeder will mithelfen, dass wir die Relegation schaffen und dann die Chance beim Schopf packen, um den Aufstieg in die Kreisklasse zu verwirklichen.“

Nahezu alle Akteure sind an Bord

Personell können die Grünhemden nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Abwehrspieler Devin Davis muss nach einer Augen-Operation pausieren. „Zuchering wird bestimmt vom Anstoß an einen Abwehrriegel aufbauen, um uns das Leben schwerzumachen,“ vermutet Berchermeier, der von einem Kantersieg seiner Mannschaft nichts wissen will. Zu frisch sind noch die Erinnerungen an den Chancenwucher, den sein Team beim 5:0-Erfolg in Rottenegg betrieben hatte. Dass es dennoch eine klare Angelegenheit für die Mösler werden dürfte, ist anzunehmen. Bei den vergangenen vier Heimsiegen hat der 101-Tore-Rekordsturm der A-Klasse 32 Treffer erzielt. Besonders als Torgaranten stachen dabei Daniel Amrehn (19), Matthias Stegmeier (23) und Alex Libeg (neun) heraus.

