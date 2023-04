Fußball-Donau/Isar

20:00 Uhr

Donau/Isar: „Verlieren verboten“ für den SV Karlshuld

Plus Fußball-Kreisklassist SV Karlshuld braucht am Samstag gegen den FC Tegernbach unbedingt einen Erfolg.

Von Roland Geier

Nach der 1:3-Niederlage im Kellerduell gegen die Zweitvertretung des FSV Pfaffenhofen rutschte der SV Karlshuld in der Kreisklasse 2 Donau/Isar erneut auf Abstiegsplatz 13 ab. Am Samstag (15 Uhr) erwarten die Grünhemden auf heimischen Terrain den Tabellenzehnten FC Tegernbach, der fünf Punkte vor den Möslern rangiert.

„Koste es, was es wolle: Wir brauchen die drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Ansonsten sieht es im Kampf um den Klassenerhalt recht düster aus“, so Karlshulds Trainer Dominik Berchermeier, der allerdings erneut mit Personalproblemen zu kämpfen hat. „Mir stehen gerade einmal elf Akteure zur Verfügung. Den Rest muss ich mit den Jungs von der zweiten Mannschaft auffüllen,“ sagt der SVK-Coach. Gerne denkt Berchermeier indes an das Hinspiel zurück, als er den 3:2-Sieg seiner Truppe mit einem verwandelten Strafstoß sicherte. „Wir müssen von Anfang bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpfen und uns das Glück erzwingen, damit wir den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht völlig verlieren“, gibt der Karlshulder Übungsleiter die Parole aus.

