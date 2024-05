Fußball-Donau/Isar

vor 40 Min.

Relegation: Nur noch ein Schritt für den SV Karlshuld zum großen Glück

Plus Im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisklasse trifft der SV Karlshuld am Donnerstagabend in Hundszell auf den FC Tegernbach. Wie Trainer Dominik Berchermeier die Chancen einschätzt.

Von Roland Geier

Nachsitzen heißt es für den SV Karlshuld, der am Donnerstag (18 Uhr) im Aufstiegs-Relegationsspiel auf der Anlage des SV Hundszell auf den Kreisklassen-Elften FC Tegernbach trifft. Mit dem Gegner haben die Grünhemden indes immer noch ein Hühnchen zu rupfen.

Quasi indirekt waren die Tegernbacher mitverantwortlich, dass die Mösler in der vergangenen Saison den Weg in die A-Klasse antreten mussten. Beide Teams lagen vor dem letzten Punktspiel gleichauf in der Tabelle. Doch der SVK vergeigte auf heimischem Terrain durch eine 2:3-Niederlage gegen Tegernbach den direkten Klassenerhalt in der Kreisklasse. Im Relegationsspiel gegen Oberstimm zogen die Schützlinge von Spielertrainer Dominik Berchermeier dann bekanntlich in der Schlussminute mit 0:1 den Kürzeren, womit der Abstieg perfekt war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

