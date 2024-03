Fußball-Elferkette

NR-Elferkette: Nico Rechner (SV Straß) und der Traum von Jamaika

Plus In unserer Serie „NR-Elferkette“ ist diesmal Nico Rechner an der Reihe. Dabei verrät der Torhüter des SV Straß, welches bayerische Gericht er bevorzugt und warum er mittlerweile ein Frühaufsteher ist.

Von Max Neff

Mit seinen 26 Jahren zählt Nico Rechner beim SV Straß bereits zu den „Urgesteinen“. Nachdem der Torhüter in der vergangenen Saison mit seinem Team den bitteren Weg von der Kreisklasse in die A-Klasse antreten musste, soll es möglichst schnell wieder nach oben gehen. Am Samstag (13 Uhr) sind dabei drei Punkte Pflicht, wenn es zum Schlusslicht TSG Untermaxfeld II geht.

In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wie Nico Rechner auf eine etwas andere Art und Weise etwas genauer vor.

