Fußball-Kreisklasse Neuburg

vor 49 Min.

Kreisklasse Neuburg: Beim FC Zell/Bruck ist jede Menge Druck auf dem Kessel

Plus Das Kellerduell der Kreisklasse Neuburg steigt am Samstag in Illdorf. Zu Gast ist dabei der FC Zell/Bruck.

Von Adrian Hauk

Der FC Zell/Bruck musste am vergangenen Spieltag der Kreisklasse Neuburg eine herbe Niederlage gegen das Schlusslicht SV Grasheim (3:4) einstecken. Damit verpasste der Tabellenelfte die große Chance, den Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz zu vergrößern.

Auch für Trainer Patrick Schmidt war diese Nullnummer bitter: „Wir haben die Gegentore aus sehr strittigen Situationen bekommen. Die Anfangsphase wurde komplett verschlafen. Danach haben wir uns verbessert. Aber wenn man unten drin steht, dann läuft alles gegen dich.“ Und das, obwohl in den vorherigen Partien gegen den SV Steingriff (2:2) sowie SC Rohrenfels (4:1) ein klarer positiver Trend zu sehen war. Umso mehr schmerze laut Schmidt der Rückschlag gegen die Mösler: „Die Laune nach dem Spiel und in der Trainingswoche war dadurch natürlich nicht gerade grandios. Aber wir müssen jetzt in den nächsten Partien punkten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen