Fußball-Kreisklasse Neuburg

21:40 Uhr

Kreisklasse Neuburg: Schmaus-Hattrick in vier Minuten

Plus Bei der 3:4-Niederlage seines FC Ehekirchen II in Berg im Gau erzielt der Torjäger drei Treffer in 240 Sekunden. Der SV Grasheim und FC Illdorf befinden sich nach ihren erneuten Pleiten weiter tief im Tabellenkeller.

Trotz eines rekordverdächtigen Hattricks von Torjäger Simon Schmaus innerhalb von vier (!) Minuten musste sich in der Kreisklasse Neuburg der FC Ehekirchen II beim Spitzenreiter BSV Berg im Gau knapp mit 3:4 geschlagen geben.

DJK Langenmosen – SC Ried 0:3: Bereits am Samstagnachmittag empfing Kreisliga-Absteiger DJK Langenmosen den SC Ried . Im vierten Heimspiel kassierten die Schützlinge von Spielertrainer Alexander Langen nach zuvor drei Siegen die erste Niederlage. Mit weiterhin zehn Punkten liegt man „nur“ im Kreisklassen-Mittelfeld. Belim Habibovic brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. In der Nachspielzeit von Durchgang eins sah Langenmosens Dennis Handloser Rot. Andreas Plosconka erhöhte nach der Pause in Überzahl auf 2:0 (57.) Das war schon die Vorentscheidung. Patrick Meyr sorgte letztlich in der 73. Minute für den 3:0-Endstand in diesem Match. (nym)

SG Feldheim – TSG Untermaxfeld 1:3: Die Partie kam erst langsam in Fahrt. Keine der beiden Mannschaften konnte sich anfangs nennenswerte Vorteile erspielen. In der 22. Minute konnte der Gast aus Untermaxfeld eine Unsicherheit in der Hintermannschaft der Gastgeber ausnutzen und durch Dominik Westermayer in Führung gehen. Fortan hatten die Mösler mehr vom Spiel, konnten ihre Führung vor der Pause allerdings nicht mehr ausbauen. Nach dem Wiederbeginn hatte die SG die erste große Chance, konnte diese jedoch durch Dominik Riegel nicht nutzen. Anschließend traf in der 53. Minute wieder die TSG Untermaxfeld – nach einem Patzer im Spielaufbau der Heimelf ! Andre Fleury bedankte sich und erhöhte auf 2:0. Die Heimelf versuchte, den erneuten Nackenschlag abzuschütteln, und kam durch Dominik Riegel zum verdienten Anschlusstreffer nach einem schönen Spielzug (60.). Es dauerte jedoch nicht lange und der alte Abstand wurde wieder hergestellt. Maximilian Wenger „zimmerte“ einen sehenswerten Schuss Richtung SG-Kasten und ließ Torwart Kevin Louis keine Chance (66.). In der Folge probierte die Heimelf nochmals alles. Aber mehr als zwei vergebene Chancen durch Marco Schütt gelangen ihr nicht mehr. Die Gäste verteidigten bis zum Ende konsequent und so blieb es beim verdienten Auswärtssieg für die TSG Untermaxfeld . (sko)

FC Illdorf – SG Münster / Holzheim 0:2: Der FC Illdorf der SG Münster / Holzheim letztlich verdient. Bereits nach drei Minuten gingen die Gäste durch Julian Mayr nach einem starken Solo über den halben Platz in Führung. In der Folge waren die Gäste das spielbestimmende Team. Nach zwei aberkannten Toren wegen Abseits wurde die Heimelf stärker und konnte das Geschehen ausgeglichen gestalten. So ging es mit einem 0:1 in die Pause. Nach Wiederbeginn konnten die Gäste nachlegen. Nach einem Fehlpass auf Höhe der Mittellinie setzte sich Simon Mayr im „Eins-gegen-Eins“ stark durch und versenkte eiskalt (52.). In der Folge hielt Christian Stöckl seine Farben mit zwei Glanzparaden weiter im Spiel. Jedoch entwickelte man nach vorne zu wenig Gefahr. Dadurch blieb es beim verdienten Auswärtserfolg der Gäste. (fci)

SV Steingriff – SV Grasheim 4:2: In einer torreichen Begegnung setzte sich am Ende der SV Steingriff verdient durch. Mit jeweils einem Doppelpack trafen für Steingriff Fabian Alexander Siegel (6./43.) und Tobias Reisner (18./70.). Den zweimaligen Ausgleich für Grasheim erzielten Manuel Wühr zum 1:1 (12.) und Maximilian Beck zum 2:2 (29.). (AZ)

SC Rohrenfels – FC Zell / Bruck 2:1: In einer umkämpften Partie setzte sich der SC Rohrenfels mit 2:1 durch. Tobias Aksentic und Spielertrainer David Ibraimovic stellten mit einem Doppelschlag die 2:0-Pausenführung her (17./21.). Ferdinand Gensberger konnte noch den 1:2-Anschlusstreffer erzielen (69.). Für mehr reichte aus Zell /Brucker Sicht allerdings nicht mehr. (AZ)

BSV Berg im Gau – FC Ehekirchen II 4:3: In dieser torreichen Partie setze sich der BSV Berg im Gau letztlich knapp durch. Zur Pause stand es nach Treffern von Manuel Sojer und Martin Froncek verdient 2:0 für den Tabellenführer (13./34.). Nach der Pause stellte dann Simon Schmaus das Geschehen auf den Kopf. Innerhalb von vier Minuten erzielte der FCE-Torjäger einen Hattrick und drehte die Partie zugunsten seines Teams (52./53./55.). Berg im Gau kam jedoch zurück. Nico Schlingmann (60.) und erneut Spielertrainer Martin Froncek (83.) sorgten für den 4:3-Sieg des BSV. (AZ)

