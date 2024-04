Spieltag der Überraschungen in der Kreisklasse Neuburg

Plus Tabellenschlusslicht SV Grasheim besiegt den SV Steingriff mit 4:3 und feiert den ersten Saisonsieg. Die SG Münster/Holzheim muss sich dem FC Illdorf mit 2:4 geschlagen geben.

