Kreisklassist SC Rohrenfels setzt künftig auf David Ibraimovic

Plus Trainerwechsel beim Kreisklassisten SC Rohrenfels: Nach der Winterpause übernimmt David Ibraimovic. Matthias Froncek und Nils Lahn ab sofort nicht mehr dabei.

Beim Derby am Sonntag gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SV Wagenhofen stand Matthias Froncek schon nicht mehr an der Seitenlinie. Wie Manuel Wallesch, Sportlicher Leiter des Kreisklassisten SC Rohrenfels, gegenüber unserer Zeitung bestätigte, hat sich der Verein bereits Mitte der Woche von seinem bisherigen Cheftrainer mit sofortiger Wirkung getrennt.