Fußball-Kreisliga Ost

19:00 Uhr

Gelingt der SpVgg Joshofen-Bergheim im dritten Anlauf der erste Dreier?

Plus Fußball-Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim erwartet am Donnerstag den TSV Firnhaberau. Der SV Klingsmoos bekommt es mit dem SSv Alsmoos-Petersdorf zu tun.

Von Dirk Sing

Die 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag beim SC Oberbernbach hatte Jonas Zeller schnell abgehakt. „Wenn man es kurz zusammenfassen möchte, kann man sagen, dass es einfach nicht unser Tag war“, so der Spielertrainer des Fußball-Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim.

Während der abstiegsbedrohte Kontrahent sehr defensiv agierte, um dann mit langen Bällen seine agilen und schnellen Offensivkräfte in Szene zu setzen, hätten die Joshofener laut Zeller „kein Mittel gefunden, um sich in der gegnerischen Hälfte entscheidend durchzusetzen“. Beide Gegentreffer seien dabei – was die Entstehung betrifft, nahezu identisch gewesen. „Wir haben im Spielaufbau den Ball verloren, was die Oberbernbacher jeweils prompt ausgenutzt haben“, berichtet Zeller.

