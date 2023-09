Fußball-Kreisliga Ost

21:00 Uhr

Kreisliga Ost: Die Tabellenführung der SpVgg Joshofen-Bergheim ist futsch

Plus Der stark ersatzgeschwächte Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim kommt bei der 0:3-Niederlage gegen die Hammerschmiede nicht ins Rollen. Warum die 1:2-Pleite des FC Rennertshofen beim BC Aichach äußerst unglücklich ist.

Nach einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen den SV Hammerschmiede muss die SpVgg Joshofen-Bergheim ihre Spitzenposition in der Kreisliga Ost an den BC Aichach abgeben, der wiederum gegen den FC Rennertshofen zu einem glücklichen 2:1-Heimerfolg kam.

SV Klingsmoos – FC Gerolsbach 4:0 Die Weinroten zeigten sich im Vergleich zu den vorigen Wochen deutlich verbessert und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen. Von Anfang an gut in Szene setzen konnte sich Neuzugang Nicolaos Saridis, der nach zwei Minuten gerade noch von der FCG-Abwehr gestoppt wurde und sich wenig später erneut durchsetzte, dann aber am gut reagierenden Keeper Christian Sturm scheiterte (11.). Bei der nächsten guten Aktion der SVK-Offensive war er dann aber machtlos, als Saridis die flache Hereingabe von Tobias Wäcker direkt nahm und zum 1:0 ins linke Eck traf (22.). Nur drei Minuten später fiel bereits der nächste Treffer durch Spielertrainer Johannes Kranner , der einen Freistoß vom rechten Flügel sehenswert per Bogenlampe ins Netz setzte (25.). Die beste Chance zum Anschlusstreffer für die Gäste bot sich Daniel Fischer , der Keeper Hudler zu einer starken Reaktion zwang (34.). Dann waren wieder die Mösler am Zug und nach einem starken Zuspiel von Kranner auf Saridis schloss dieser den Angriff mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck zum 3:0 ab (38.).

Nach der Pause kam der FCG zur ersten guten Möglichkeit, als sich wiederum Daniel Fischer in Szene setzen konnte, dann aber aus guter Schussposition an Matthias Hudler scheiterte (47.). Insgesamt verflachte die Partie etwas, nicht zuletzt aufgrund der deutlichen Führung für die Heimischen. Der nach mehrwöchiger Pause nach einer Stunde wieder eingewechselte Marcel Girbinger hatte die nächste gute Möglichkeit, konnte aber Sturm im Abschluss nicht überwinden (76.). In der Nachspielzeit fiel dann doch noch der vierte Treffer, als Girbinger einen weiten Pass erwischte und dann ohne Probleme einschob (90.+2). (psie)

