Fußball-Kreisliga Ost

19:10 Uhr

Kreisliga Ost: FC Rennertshofen macht den nächsten Schritt zum Klassenerhalt

Plus Fußball-Kreisligist FC Rennertshofen gewinnt sein Heimspiel gegen den BC Adelzhausen verdient mit 3:1. Spätes Pech für die SpVgg Joshofen-Bergheim in Stätzling.

Einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt hat der FC Rennertshofen am 25. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Ost gemacht. Die Mutzbauer-Schützlinge kamen im Heimspiel gegen den BC Adelzhausen zu einem verdienten 3:1-Erfolg.

SG Stätzling / Igenhausen – SpVgg Joshofen-Bergheim 2:2: Nicht über ein Unentschieden kam die Truppe von Spielertrainer Jonas Zeller beim Abstiegskandidaten Stätzling / Igenhausen hinaus. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Hausherren in der 66. Minute durch Franz Losert in Führung. Die Gäste zeigten sich davon aber kaum beeindruckt und drehten innerhalb von fünf Minuten diese Partie. Julian Sager (72.) und Paul Plach (77.) brachten die SpVgg auf die vermeintliche Siegerstraße. In der Schlussphase warfen die Einheimischen nochmals alles nach vorne und wurden in der Nachspielzeit tatsächlich mit dem Ausgleich durch Tim Sauter (90.+4) entsprechend belohnt. (AZ)

FC Rennertshofen – BC Adelzhausen 3:1: Von Anfang an sahen die rund 100 Zuschauer ein flottes Match. Obwohl man im FCR-Lager wusste, wie spielstark die Gäste um ihren Torjäger und Kapitän Dominik Mueller sind, war es genau dieser, der nach einem schnellen Angriff einen FCR-Abwehrspieler stehen ließ und überlegt zur Führung einnetzte (4.). Nur fünf Zeigerumdrehungen später fiel fast der Ausgleich. Thomas Krämer wurde schön freigespielt. Dessen Schuss konnte BCA-Keeper Philip Schumacher jedoch reaktionsschnell zur Ecke klären. Nach einer halben Stunde hatte erneut Krämer den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber wieder am gegnerischen Torwart. Kurz vor der Pause kamen die Hausherren dann doch noch zum verdienten Ausgleich. Einen weiten Diagonalpass verwertete Dennis Giess am herausstürzenden Keeper vorbei zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel flaute das Geschehen zunächst deutlich ab, nahm dann aber in der letzten Viertelstunde wieder an Fahrt auf. Kurz nach der Pause ließ Tobias Kruber den Führungstreffer liegen. In der 72. Minute kam Co-Trainer David Pickhard frei zum Schuss, scheiterte jedoch am inzwischen eingewechselten BCA-Ersatzkeeper Tim Sälzle. Nach einer Ecke kam Daniel Litzl per Kopf an die Kugel und nickte zur 2:1-Führung ein (79.). Und es kam noch besser für den FCR. Nach einem Freistoß seines Bruders Simon kam David Pickhard an den Ball und schoss zum 3:1 ein. Bei der letzten Aktion dieser Partie in der Nachspielzeit steuerte Tobias Kruber alleine auf das Gästetor zu, scheiterte aber am rechten Pfosten. (abs)

