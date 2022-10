2:5 in Schwabmünchen: Uhde erlegt den FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen kassiert beim TSV Schwabmünchen eine deutliche 2:5-Niederlage. Hauptverantwortlich dafür ist vor allem ein Akteur.

Am Ende konnte er nicht einmal mehr richtig jubeln. Nach dem Treffer zum 5:2 sackte Maik Uhde einfach nur zu Boden und blieb liegen, während sogar die Ersatzbank zu ihm stürmte. Nach dem Treffer wurde er erlöst. Die letzten Minuten der Partie des TSV Schwabmünchen gegen Ehekirchen durfte er von der Bank aus ansehen.