FC Ehekirchen verliert erneut mit 0:3

Plus Der FC Ehekirchen verliert bei Eintracht Karlsfeld mit 0:3 und kassiert die dritte Niederlage nacheinander.

Der FC Ehekirchen hat am Freitagabend in der Landesliga Südwest die dritte Niederlage nacheinander kassiert. Bei Eintracht Karlsfeld mussten sich die Schützlinge von Michael Panknin und Simon Schröttle erneut mit 0:3 geschlagen geben. Mit diesem Ergebnis waren bereits die vergangenen beiden Partien verloren gegangen.

Der FCE erwischte zunächst die bessere Anfangsphase. Karlsfelds Torhüter Dario Schmucker klärte vor dem einschussbereiten Markus Kugler, der von Maximilian Schmidt bedient worden war (5.). Danach passte Kugler auf Schmidt, dessen Abschluss Schmucker parierte (7.). Abschlussstärker präsentierte sich der Gastgeber, der mit seiner ersten gefährlichen Aktion in Führung ging. Nach einer Flanke brauchte Christoph Traub nur noch zum 1:0 einzuschieben (10.). Im weiteren Verlauf kamen beide Mannschaften zu Chancen. Der FCE hätte durch Maximilian Bär ausgleichen können, doch der Mittelfeldspieler setzte einen Kopfball etwas zu hoch an (16.). Leon Ritter zog nach einer Einzelaktion auf der Gegenseite aus zwölf Metern ab, FCE-Keeper Stephan Strehle parierte (22.).