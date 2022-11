Stimmungshoch nach dem Tief: FC Ehekirchen besiegt Gilching mit 3:2

Plus Der FC Ehekirchen zeigt eine Reaktion auf das 2:5 in Schwabmünchen und besiegt den TSV Gilching mit 3:2. Simon Schröttle wünscht sich zum Jahresausklang ein „Finale“.

Der FC Ehekirchen hat eine Reaktion auf die jüngste 2:5-Niederlage beim TSV Schwabmünchen gezeigt. In einem umkämpften Spiel behielt der Tabellenzweite gegen den TSV Gilching verdient mit 3:2 die Oberhand und bleibt Tabellenführer 1. FC Sonthofen auf den Fersen.