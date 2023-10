Fußball-Nachlese

Fußball-Nachlese: Tage zum Vergessen

Plus Während Kreisligist FC Rennertshofen sowie A-Klassist TSG Untermaxfeld II am Wochenende jeweils sieben Treffer hinnehmen müssen, ärgert sich David Ibraimovic vom SC Rohrenfels über fünf Gegentore.

Es gibt Tage im Fußball, an denen bei einer Mannschaft nicht viel zusammenlaufen will. Entweder ist der Gegner einfach stärker oder einem selbst klebt das Pech am Schuh. Die Folge können deutliche Niederlagen sein, die man erst einmal wegstecken muss.

Einen Tag zum Vergessen erlebte etwa der FC Rennertshofen bei der 0:7-Niederlage beim BC Rinnenthal in der Kreisliga Ost. Dass am Ende ein solches Debakel herauskommt, war lange Zeit nicht einmal absehbar. Es möge sich komisch anhören, sagt Trainer Tommy Mutzbauer, „aber wir waren bis zur 35. Minute die stärkere Mannschaft und hatten die besseren Chancen“. Innerhalb von zwei Minuten gelang dem Gastgeber dann ein Doppelschlag, vor der Halbzeit legte er sogar noch das 3:0 nach. „Die Tore waren nicht einmal schön herausgespielt, sondern entstehen durch individuelle Fehler von uns“, meint Mutzbauer. „Momentan sind wir nicht so gefestigt, darauf eine Reaktion zu finden.“ Am Ende sei seine Mannschaft gegen einen guten Gegner dann „ziemlich auseinandergefallen“ und kassierte in der zweiten Hälfte vier weitere Gegentreffer. Damit hat der FCR, der auf einen Relegationsplatz abgerutscht ist, nun vier Spiele nacheinander verloren. Neben mangelndem Selbstvertrauen nennt Mutzbauer die Ausfälle einiger Leistungsträger, die nicht gleichwertig zu ersetzen seien, als Grund für den Negativlauf. Während David Pickhard, Simon Pickhard und Daniel Litzl zeitnah zurückkehren könnten, fällt Verteidiger Fabian Rothmann wohl den Rest des Jahres aus. Fünf Spiele stehen bis zur Winterpause noch auf dem Programm, in denen „wir dringend punkten sollten“, wie der Trainer sagt. Zunächst steht am kommenden Sonntag (15 Uhr) das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Affing an. Chancenlos sieht Mutzbauer seine Mannschaft keinesfalls, denn „in dieser Liga gibt es jede Woche Ergebnisse, mit denen nicht zu rechnen ist“.

