Fußball-NR-Doppelpass

vor 59 Min.

NR-Doppelpass: Der FC Zell/Bruck erhält eine Lehrstunde in Sachen Effizienz

Plus Im Stadtderby der Kreisklasse Neuburg betreibt der FC Zell/Bruck zwar viel Aufwand, lässt jedoch vor dem gegnerischen Kasten jegliche Kreativität vermissen. Am Ende bejubelt der SC Ried einen 2:0-Sieg.

Von Dirk Sing

Dass Fußball am Ende des Tages ein (reiner) Ergebnissport ist, diese Erkenntnis ist zweifelsohne nicht wirklich neu. Für viel Ballbesitz, zahlreiche Übersteiger oder den puren Einsatz gibt es letztlich keine Punkte. Die „harte Währung“ sind und bleiben Tore. Diesbezüglich war auch das Kreisklassen-Stadtderby zwischen dem FC Zell/Bruck und SC Ried keine Ausnahme.

Die Hausherren hatten durchaus einen ansehnlichen Start erwischt und viel investiert, um den berühmten Bock nach der zurückliegenden 0:3-Niederlage im Kellerduell mit dem FC Illdorf wieder umzustoßen. Auch die eine oder andere Halbchance konnten sich die Rot-Weißen in diesem Zeitraum erspielen, während sich die Gäste zunächst sichtlich schwertaten, überhaupt einen Fuß in diese Begegnung zu bekommen. Der große Unterschied zwischen den beiden Teams, die an diesem Tag zweifelsohne mehr Fußball arbeiteten als spielten, offenbarte sich schließlich in der 32. Minute: Denn mit der bis dato ersten Möglichkeit in diesem Match gingen die Schützlinge des Trainergespanns Alexander Egen/Matthias Riedelsheimer prompt in Führung. Als Leon Beran den Ball im Strafraum serviert bekam, drehte er sich gekonnt um seinen Gegenspieler und ließ anschließend Chabane Adoyi im FC-Kasten keine Chance.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

