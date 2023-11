Elf Fragen an Untermaxfelds Dominik Westermayer

Plus Dominik Westermayer von der TSG Untermaxfeld würde einen Erfolg beim traditionellen Turnier einem Ligagewinn vorziehen. Warum ihm Tore wichtig sind und welches Essen er bevorzugt.

Er zählt zu den „jungen Wilden“ beim Kreisklassisten TSG Untermaxfeld: Dominik Westermayer. Im bisherigen Saisonverlauf brachte es der Angreifer bereits auf vier Treffer. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir den 19-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Sommer oder Winter?