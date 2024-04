Fußball-NR-Elferkette

07:00 Uhr

NR-Elferkette mit SVB-Keeper Aaron Scheunig: „Manuel Neuer ist mein größtes Idol“

Alles im Griff: Torhüter Aaron Scheunig und der SV Bertoldsheim sind in dieser Saison bislang das Maß der Dinge in der A-Klasse Neuburg. Foto: Daniel Worsch

Plus Dass der SV Bertoldsheim in der A-Klasse Neuburg auf Aufstiegskurs liegt, daran hat auch Aaron Scheunig einen großen Anteil. In unserer Serie „NR-Elferkette“ verrät der Torhüter, warum er auf Relegationsspiele künftig gerne verzichten kann.

Von Max Neff

Trotz des 1:1-Unentschiedens zuletzt gegen den BSV Berg im Gau II ist der SV Bertoldsheim eindeutig auf Kurs in Richtung Kreisklasse. Einen großen Anteil daran hat zweifelsohne auch Torhüter Aaron Scheunig. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir den 23-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Strand oder Berge?

