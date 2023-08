Fußball-NR-Elferkette

NR-Elferkette mit Vincent Porombka (Joshofen): „Premier League ist die beste Liga“

Plus Auch in dieser Saison stellen wir in unserer „NR-Elferkette“ die Fußballer in der Region auf eine etwas andere Art und Weise vor. Den Auftakt macht dabei mit Vincent Porombka ein Youngster der SpVgg Joshofen-Bergheim.

Von Max Neff

Auch in der Fußball-Saison 2023/2024 findet die „NR-Elferkette“ selbstverständlich ihre Fortsetzung. In diesem Format wollen wir weiterhin die lokalen Kicker auf eine etwas andere Art und Weise näher vorstellen. Den Anfang in dieser Spielzeit machen wir mit einem der Youngsters im Team des Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim, Vincent Porombka.

1. Bayerische Küche oder Fast Food?

Porombka: „Da ich seit meiner Kindheit an die bayerische Küche gewöhnt bin, geht für mich geschmacklich nichts darüber und Fast Food kommt nicht annähernd heran. Allerdings greife ich, wenn es beispielsweise nach einem Fußballspiel mal schnell gehen muss, auch darauf zurück“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

