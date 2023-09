Fußball-NR-Elferkette

Oberhausens Patrick Sager in der "NR-Elferkette": „Bin kein Freund des VAR“

Plus In unserer Serie „NR-Elferkette“ verrät Patrick Sager vom A-Klassisten TSV Ober-/Unterhausen, warum das Schloßfest bei ihm über der Wiesn steht und welches Gericht er am liebsten isst.

Der TSV Ober-/Unterhausen steht nach dem Aufstieg in der A-Klasse Neuburg noch ohne Punkt da. Dies wollen Patrick Sager und seine Teamkollegen möglichst bald ändern. Dieses Wochenende bietet sich dazu allerdings keine Möglichkeit, weil die Partie bei´m ungeschlagenen Tabellenführer SV Bertoldsheim auf Dienstag, 3. Oktober, verlegt wurde. In unserer „NR-Elferkette“ stellen wir den 20-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Sommer- oder Winterurlaub?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

