Sinnings Thomas Riesinger: Mit der Lederhose auf das Volksfest

Bekommen es am Wochenende in der A-Klasse neuburg mit dem SV Bayerdilling zu tun: Thomas Riesinger (links) und der SV Sinning. Foto: Daniel Worsch

Plus Thomas Riesinger, Mittelfeldspieler des A-Klassisten SV Sinning, verrät in der NR-Elferkette, von wem er am liebsten einen Schweinebraten isst und welches Kaltgetränk bei seinem Wechsel eine Rolle spielte.

Zu einem Duell der Tabellennachbarn in der A-Klasse Neuburg kommt es bereits am Samstag (15 Uhr) auf dem Sportplatz des SV Sinning, wo die Hausherren als Fünfter des Klassements den punktgleichen Sechsten, FC Staudheim, empfangen. Mit dabei ist dann auch SVS-Mittelfeldakteur Thomas Riesinger, der es im bisherigen Saisonverlauf auf zwei Treffer brachte. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir den 23-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Schweinebraten oder Sushi?

