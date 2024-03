Fußball

17:50 Uhr

NR-Fußballcheck: Der FC Illdorf ist in der neuen Liga angekommen

Plus Bei Aufsteiger FC Illdorf ist man mit dem bisherigen Abschneiden in der A-Klasse Neuburg zufrieden. Was sich Spielertrainer Alexander Gerbl für die Restsaison wünscht.

Von Max Neff

Der Start der Restsaison in der A-Klasse Neuburg fand am vergangenen Wochenende mit Nachholspielen statt. Nun rückt der Start auch für die restlichen Mannschaften wie den FC Illdorf näher.

Bisheriger Saisonverlauf Nach dem Aufstieg in der Vorsaison setzte man beim FC Illdorf auf Kontinuität und ging quasi ohne personelle Änderungen in die neue Spielzeit. Dieses Vertrauen zahlte die Mannschaft zurück und steht auf einem zufriedenstellenden zehnten Tabellenplatz. Auf einen direkten Abstiegsplatz hat man sich einen Vorsprung von elf Zählern erarbeitet. Die Gefahr, auf den Abstiegs-Relegationsplatz abzurutschen, ist aber noch vorhanden. Der Tabellenvorletzte, die SG Feldheim/ Genderkingen , und der elftplatzierte FC Zell / Bruck sind mit nur drei Punkten Rückstand aber durchaus noch in Schlagdistanz zum FCI.

Das war gut „Generell bin ich sehr zufrieden damit, wie wir in der neuen Liga angekommen sind“, berichtet FCI-Spielertrainer Alex Gerbl . Besonders positiv stimmt ihn, dass seine Mannschaft dazu in der Lage war, gegen jeden Gegner mitzuhalten und die Ergebnisse stets knapp waren. Einzig die Partien gegen den Spitzenreiter aus Münster (0:2) und den SV Steingriff (1:4) wurden mit mehr als einem Tor Differenz verloren. Auch gegen Spitzenteams wie Burgheim , Untermaxfeld oder Berg im Gau konnte sich Illdorf teuer verkaufen und zeigte vor allem defensiv sehr gute Leistungen. Diesen Eindruck untermauern auch die lediglich 19 Gegentore, die der FCI hinnehmen musste.

Das muss besser werden Genau diese knappen Spiele gilt es in Zukunft für sich zu entscheiden. Gerbl nennt als Beispiele die Partien in Berg im Gau (1:2) oder gegen die TSG Untermaxfeld (1:2), bei der sein Team „mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte“, am Ende aber mit leeren Händen da stand. „Da sind wir einfach noch ein Stück weit zu grün hinter den Ohren und nicht abgezockt genug“, resümiert er. Des Weiteren wünscht sich der 34-Jährige eine entspanntere Personallage, da die Illdorfer in der Hinserie immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen hatten und dies ein konstantes Abrufen der Leistung erschwerte.

Kommen & Gehen Mit unverändertem Kader geht Illdorf in die Rückrunde, was laut Gerbl auch der Philosophie des Vereins entspricht: „Bei uns scheidet höchstens mal ein Spieler altersbedingt aus oder ein Jugendspieler rückt nach, ansonsten tätigen wir eigentlich generell kaum Transfers .“

Saisonziel Wie es für einen Aufsteiger üblich ist, lautet das Primärziel Klassenerhalt. Gerbl äußert darüber hinaus den Wunsch, diesen bereits ein oder zwei Wochen vor Saisonende einzutüten, um ein großes Finale am letzten Spieltag zu vermeiden.

Punktspiel-Auftakt Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr beim FC Ehekirchen II.

NR-Prognose Die Illdorfer Mannschaft wurde über Jahre aufgebaut und ist bestens eingespielt. Außerdem verfügt sie über großen Teamgeist und Mentalität. Auch spielerisch scheint der FC Illdorf gefestigt genug, um am Ende relativ ungefährdet das rettende Ufer zu erreichen. Auch in der Saison 2024/25 wird es in Illdorf Kreisklassen-Fußball zu sehen geben.

