Fußball-Relegation

22:25 Uhr

Relegation: FC Zell/Bruck will eine „geile Saison“ krönen

Auf dem Sprung in die Kreisklasse? Marcel Girbinger (links) und der FC Zell/Bruck wollen am Freitag mit einem Sieg gegen den SV Holzheim den Aufstieg perfekt machen.

Plus Mit 65 Punkten landen die Schmidt-Schützlinge in der A-Klasse Neuburg“ nur auf Platz zwei. Mit einem Sieg am Freitag in Rennertshofen gegen Holzheim wäre der Aufstieg in die Kreisklasse dennoch perfekt.

Von Dirk Sing

Nein, als echte „Glücksritter“ kann man die Kicker des FC Zell/Bruck in dieser A-Klassen-Saison wahrlich nicht bezeichnen. Da holten die Schützlinge von Trainer Patrick Schmidt in der Rückrunde 37 (!) von 39 möglichen Punkten, spielten die jeweiligen Kontrahenten phasenweise regelrecht an die Wand und wiesen am Ende dieser Spielzeit auf den Tabellendritten FC Illdorf einen satten Vorsprung von 16 Zählern auf. Allesamt beeindruckende Statistiken, die wohl in 99 von 100 Fällen beziehungsweise anderen Ligen zur souveränen Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse geführt hätten. Nicht so allerdings in der A-Klasse Neuburg.

