TSG Untermaxfeld scheitert im Elfmeterschießen

Plus Die TSG Untermaxfeld verliert gegen den TSV Inchenhofen nach 120 torlosen Minuten und steigt in die Kreisklasse ab. Drei Spieler der Mösler verschießen.

Um 21.11 Uhr am Donnerstagabend war der Abstieg der TSG Untermaxfeld aus der Kreisliga besiegelt. Torhüter Niklas Goldmann hatte im Relegationsspiel den letzten Elfmeter des TSV Inchenhofen passieren lassen. Es folgte ein Jubelsturm des Tabellenzweiten der Kreisklasse Aichach, während die Spieler der TSG enttäuscht zu Boden sanken.