Fußball

vor 35 Min.

Schützenfest: FC Ehekirchen besiegt VfR Neuburg mit 8:1

Plus Der FC Ehekirchen besiegt den VfR Neuburg im Pokal mit 8:1. Warum das deutliche Ergebnis keine Überraschung ist, Michael Panknin das Spiel nicht überbewerten will und die Lilaweißen es schnell vergessen wollen.

Von benjamin sigmund

Spätestens zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde im Pokalspiel zwischen dem FC Ehekirchen und dem VfR Neuburg klar, in welche Richtung sich dieses Partie entwickeln wird. Während der Gastgeber Stammspieler aus dem Landesliga-Kader einwechselte, standen bei den Lilaweißen zahlreiche A-Jugend-Akteure auf dem Rasen. Am Ende spielte sich Ehekirchen in einen Rausch und gewann das Derby vor 120 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 8:1. Damit steht der FCE in der 3. Runde der Qualifikation zum Verbandspokal für die Saison 2022/2023.

