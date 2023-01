Hallenfußball

14:00 Uhr

Hallenfußball in Neuburg: Das lange Warten hat ein Ende

So sehen Sieger aus: Die Landesliga-Kicker des FC Ehekirchen setzten sich in der bis dato letzten Auflage des Hallenturniers der Schiedsrichtergruppe Neuburg im Jahr 2020 durch.

Plus Das Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg ist zurück. Bei der letzten Auflage im Jahr 2020 hatte Landesligist FC Ehekirchen die Nase vorne. Kann Kreisklassist SV Straß erneut für eine Überraschung sorgen?

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Als das bis dato letzte Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg am 4. und 5. Januar 2020 über die Bühne ging, war die Welt noch eine andere. Den Begriff Corona war den meisten Kickern oder Zuschauern in erster Linie nur als Biermarke anstatt eines tödlichen Virus’, das fernab in China langsam zu wüten begann, bekannt. Seinerzeit waren der FC Ehekirchen, der damals bereits – oder genauer gesagt zum ersten Mal – vom jetzigen Trainer-Duo Michael Panknin/Simon Schröttle betreut wurde, und VfR Neuburg unter seinem Ex-Coach Christian Krzyzanowski auch noch Kontrahenten in der Landesliga. Die sportlichen Wege der beiden Vereine seitdem sind hinlänglich bekannt. Beim „Budenzauber“ 2020 hatten sich die Lilaweißen bereits im Viertelfinale gegen den späteren überraschenden Endspiel-Teilnehmer SV Straß mit 0:3 verabschiedet, während sich der FCE als Mitfavorit durch einen souveränen 4:0-Finalsieg gegen Straß letztlich den Siegerscheck sowie Pokal sicherte.

