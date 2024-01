Hallenfußball-Turnier in Neuburg: Der verdiente Lohn für den FC Rennertshofen

Plus Kreisligist FC Rennertshofen gewinnt das Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg durch einen 4:0-Finalsieg gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim. Obmann Jürgen Roth gibt sein Amt am Saisonende ab.

Irgendwie hatte die letztjährige Finalniederlage beim traditionellen Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg immer noch an Tommy Mutzbauer genagt. Nicht nur, dass sein FC Rennertshofen vor zwölf Monaten gegen den SV Straß in der regulären Spielzeit spät den Ausgleichstreffer hatte hinnehmen müssen. Auch musste man sich im anschließenden Neunmeterschießen geschlagen geben und somit dem damaligen Kreisklassisten den Turniersieg überlassen.

Seit Sonntagabend dürfte Mutzbauer nun endgültig Frieden mit dem Hallenspektakel in der Neuburger Ostendhalle geschlossen haben. Durch einen souveränen 4:0-Erfolg im Endspiel gegen den Kreisliga-Konkurrenten SpVgg Joshofen-Bergheim sicherten sich die FCR-Kicker unter dem Strich hochverdient den Siegerpokal. Die Treffer hatten dabei Tobias Kruber (2.), Marvin Sauer (6.) und Niklas Schelchshorn (jeweils 10.) erzielt.