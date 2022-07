Ingolstadt

vor 19 Min.

Nimmt der FC Ingolstadt die erste Hürde?

Gelingt die Überraschung? Moussa Doumbouya trifft mit dem FC Ingolstadt am Montagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den SV Darmstadt. Beim 1:0-Sieg gegen Bayreuth vergab der Stürmer einige Chancen.

Plus Der FC Ingolstadt hat in den vergangenen Jahren im DFB-Pokal selten überzeugt.Auch diesmal ist der Drittligist gegen Zweitligist SV Darmstadt nur Außenseiter.

Von Benjamin Sigmund

So richtig zusammengefunden haben der FC Ingolstadt und der DFB-Pokal bisher nicht. Das verdeutlicht ein Blick auf die Pokalgeschichte der Schanzer. Zehnmal in ihrer noch jungen Vereinsgeschichte sind sie bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Viermal war in der 2. Runde schluss, lediglich 2013/14 (1:2 in Wolfsburg) und 2017/18 (0:1 in Paderborn) zog man zumindest in das Achtelfinale ein.

