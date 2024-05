Ein durchschlagender Erfolg für den Gladiator Fightclub Neuburg

Plus Neun K1-Kämpfer des Gladiator Fightclubs Neuburg haben sich bei der internationalen deutschen Meisterschaft für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Gleich drei Titel sicherte sich dabei der erst zwölfjährige Malik Abazi.

Wenn Egzon Gashi über seinen Schützling Malik Abazi zu sprechen beginnt, ist eine große Portion Stolz sowohl seinem Gesicht als auch seiner Stimme deutlich zu entnehmen. „Malik“, so der Besitzer und Trainer des Gladiator Fightclubs Neuburg, „ist nicht nur unser allererstes Mitglied. Er war zugleich auch der Erste, dessen Gürtel bei uns an der Wand hing.“

Was auf den ersten Blick nicht unbedingt spektakulär oder außergewöhnlich klingt, bekommt jedoch beim genaueren Hinsehen eine ganz besondere Note. Es handelt sich dabei um einen knapp 1,50 Meter und 35 Kilogramm leichten Youngster, der gerade einmal zwölf Jahre alt ist – und mittlerweile nicht nur als größtes Talent, sondern auch zu den erfolgreichsten Kickboxern des Neuburger Fightclubs zählt. Oder wie es sein Coach Egzon Gashi sagt: „Der Kleine ist einfach der pure Wahnsinn.“