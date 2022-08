Landesliga Südwest

12:15 Uhr

Die Mentalitäts-Monster vom FC Ehekirchen

Plus Ehekirchens Kapitän und Urgestein Matthias Rutkowski absolviert mit seinem Team am Sonntag das nächste Spitzenspiel gegen den VfL Kaufering.

Von Dirk Sing

Die aktuelle sportliche Situation ist für Matthias Rutkowski ungewohnt und fast schon unglaublich zugleich. „Egal, in welcher Saison ich bislang mit dem FC Ehekirchen in der Landesliga gespielt habe: Unser Blick ging in erster Linie immer nach hinten“, sagt Rutkowski. Aus eigener Erfahrung weiß der 29-Jährige indes ganz genau, wie es sich anfühlt, den bitteren Abstieg in die Bezirksliga (2017) hinzunehmen. Um so mehr genießt das FCE-Urgestein den aktuellen Höhenflug seines Teams in der Landesliga Südwest. „Ganz ehrlich: Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach sieben Spieltagen an der Tabellenspitze stehen würden, hätte ich das niemals geglaubt“, so Rutkowski.

