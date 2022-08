Ein Testspiel der besonderen Art für den FC Ehekirchen

Plus Landesligist FC Ehekirchen trifft am Mittwoch auf die SpVgg Unterhaching II, die außer Konkurrenz antritt.

Die Elektro-Schmaus-Arena entwickelt sich für den Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen immer mehr zur Festung. 11:2 Tore und neun Punkte lautet die beeindruckende und zugleich makellose Bilanz der Kicker des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle.