Ein historischer Auftritt beim 27. Neuburger Frühjahrslauf

Plus Nach 20-jähriger „Zwangspause“ kehrt der ehemalige Leichtathletik-Abteilungsleiter des TSV Neuburg, Hermann Schottnar, auf „seine“ Laufstrecke zurück. Das „Duell der Giganten“ im Hauptlauf fällt diesmal aus.

Von Dirk Sing

Es war fast schon etwas Historisches, was sich am Samstagnachmittag beim 27. Frühjahrslauf des TSV Neuburg auf der Sportanlage beziehungsweise rund um den Englischen Garten abspielte. Dass Hermann Schottnar in den zurückliegenden knapp zwei Jahrzehnten – sei es beim Silvester- oder eben Frühjahrslauf – bereits zum Inventar dieser TSV-Veranstaltungen zählt, ist hinlänglich bekannt. 17 Jahre lang agierte Schottnar schließlich als Abteilungsleiter der Neuburger Leichtathleten, in dessen Amt er federführend für jene Lauf-Events als Chef-Organisator zuständig war. An eine eigene Teilnahme war deshalb nicht zu denken, schließlich hatten Schottnar und sein Team alle Hände voll zu tun, um den Läuferinnen und Läufern beste Bedingungen zu bieten.

Diesmal war für den mittlerweile 71-Jährigen jedoch (fast) alles anders. Nachdem er im Februar 2023 die Abteilungsführung an seine Nachfolgerin Uli Hetmanek-Rogler („Sie macht das wirklich ganz ausgezeichnet“) übergeben hatte, konnte er sich nun seinen großen „Wunschtraum“ erfüllen: die Teilnahme am Frühjahrslauf 2024! „Nachdem ich in den vorangegangenen 20 Jahren aufgrund meiner Organisationstätigkeit keine Möglichkeit hatte, an einem Lauf teilzunehmen, habe ich mich bereits im Vorfeld riesig darauf gefreut“, berichtet Schottnar, der die 7,8 Kilometer lange Strecke gemeinsam mit seinem Vereinskollegen und Freund Gerhard Rami in Angriff nahm.

