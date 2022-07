Donaumoos-Wanderpokal: Titelverteidiger SV Grasheim darf weiter träumen

Plus Mit zwei Siegen gegen den FC Zell/Bruck und SV Klingsmoos hat sich der SV Grasheim beim Turnier der ersten Mannschaften für das Halbfinale qualifiziert. Kantersiege für die TSG Untermaxfeld und DJK Langenmosen.

Das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. Wer am Sonntag unzählige Stunden auf der Sportanlage des SV Ludwigsmoos verharrte, um sich die 71. Auflage des Donaumoos-Wanderpokals der ersten Mannschaften zu Gemüte zu führen, wurden im letzten Turnierspiel zumindest in Sachen Prestige und Spannung belohnt. Nachdem der SV Klingsmoos und Titelverteidiger SV Grasheim (die Lilaweißen gewannen bekanntlich die bis dato letzte Veranstaltung im Jahr 2019) ihre jeweils erste Partie gegen den SV Wagenhofen (Klingsmoos siegte mit 4:0) beziehungsweise FC Zell/Bruck (Grasheim setzte sich mit 6:4 nach Elfmeterschießen durch) gewonnen hatten, ermittelten die beiden Kreisklassisten den letzten Viertelfinal-Teilnehmer im direkten Duell.