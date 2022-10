Neuburg

vor 51 Min.

15-jähriger Neuburger feiert Erfolge im Motorrad-Trial

Freut sich auf den Heimwettkampf: Lokalmatador Leopold Wittmann tritt am Samstag beim Wettkampf auf dem Gelände des MC Neuburg an.

Plus Leopold Wittmann ist dreifacher Meister im Motorrad-Trial. Am Samstag steht das Saisonfinale des Alpenpokals auf dem Gelände des MC Neuburg an. Wie der 15-Jährige zur Sportart kam und was ihn daran fasziniert.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Leopold Wittmanns Motorrad hat keinen Sattel. Wenn der junge Neuburger auf seiner Maschine steht, dann befindet er sich regelrecht in einem Tunnel. Im Tunnel der Konzentration. Geist, Körper und Maschine müssen eine Einheit bilden. Nur dann kann man beim Trial auf Erfolg hoffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen