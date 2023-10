Kletterkünstler begeistern in Neuburg das Publikum

Motorrad-Trial: 102 Piloten und Pilotinnen nehmen an dem Wettbewerb in Neuburg teil. Wie die Sportler des MC Neuburg auf dem heimischen Gelände abgeschnitten haben.

102 Trial-Piloten aus ganz Bayern, darunter erfreulich viele talentierte Mädchen und Frauen sowie eine große Anzahl an Jugendlichen zeigten am Samstag in der Trial-Arena des Motorclubs Neuburg im ADAC und BLSV ihr Können.

Vom heimischen Verein setzten elf Geländeartisten ihre Sturzhelme auf und einige davon bestätigten eindrucksvoll die Leistungen der bisherigen Saison. Der Neuburger Wettbewerb zählt zur „südbayerischen ADAC-Trial-Meisterschaft“ und zum heiß umkämpften „Alpenpokal 2023“. 17 Läufe standen bei dieser Wertung im Terminkalender der Trial-Piloten und ihren Betreuern. Das herrliche Herbstwetter sollte nicht von den kniffeligen Sektionen (Wertungsprüfungen) ablenken. Der Regen in den vorangegangenen Tagen sorgte auf den gewaltigen Felsbrocken im Gelände für ein äußerst rutschiges Geläuf und die Kletterkünstler mussten alles geben, um keine Fehler zu machen. Vorteilhaft waren am Samstag Sonne und Wind, die den Parcours schnell zum Abtrocknen brachten. Besonders interessant zu beobachten war der talentierte Nachwuchs, der in eigenen Wertungsklassen an den Start ging und der auch mit Elektro-Motorrädern sein Können zeigte. Als verdienten Lohn gab es dann am Abend bei der zentralen Siegerehrung im Sporthotel Rödenhof für die neuen Meister und die Besten des Tages funkelnde Trophäen.

Michael Kluy wird Zweiter

In der Klasse VIII „Senioren“ (zehn Starter) erkämpfte sich Michael Kluy in der Alpenpokal-Tageswertung mit knappem Rückstand den zweiten Platz. Ein übersehener Richtungspfeil kostete Kluy den Sieg. Reinhold Stachel wurde in dieser Kategorie Achter in der Tageswertung. In der Klasse IV (Fortgeschrittene, grüne Spur) hüpfte Peter Mohr auf den dritten Stockerlplatz. Erste wurde „Überfliegerin“ Bianca Oleschko vom MSC Steingaden vor dem gebürtigen Schweizer Valentin Mischler von der MSG Sulzberg. Als Siebter wurde Leopold Wittmann gewertet, und den zwölften Platz holte sich Nils Kappl in der mit 18 Startern stark besetzten Klasse. In der Klasse V (schwarze Spur/ 26 Starter) kam Rene Stopp auf den siebten Platz, und die ehemalige Weltklasse-Fahrradtrial-Sportlerin Andrea Wesp belegte knapp dahinter Rang neun. „Oldie“ Werner Fuhr schwang seine Viertakter-Honda auf den 16. Rang. In der Automatik-Klasse VII (acht Starter) wurde Jenny Stopp bei ihrer Neuburg-Premiere als Achte gewertet. In der Klasse VI (rote Spur, 13 Starter) kam Florian Bauer auf den achten Platz, und Leonhard Gruber folgte ihm mit dem zehnten Platz.





Michael Kluy (rechts) holte mit einer konstanten Leistung über das ganze Jahr den zweiten Platz im „Alpenpokal 2023“ bei den Senioren. Foto: Klaus Benz Foto: Klaus Benz





In der Gesamtwertung des „Alpenpokal 2023“ schaffte es Michael Kluy zum erfreulichen Vizemeistertitel. Rund 40 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und für eine leckere Verpflegung. MCN-Vorsitzender Stefan Behr hatte als Fahrtleiter alles bestens im Griff und opferte zusammen mit seiner versierten Crew bereits im Vorfeld viele Stunden seiner Freizeit. Wie immer war ein Team des BRK vor Ort, musste aber kein einziges Mal erste Hilfe leisten. Das war auch der Disziplin aller Teilnehmer geschuldet.

Eine blitzschnelle Auswertung „Abgabe der Punktekarten, Input in das EDV-Programm, Aushang am Bildschirm“ war ein weiteres Highlight dieses Vorzeige-Trials. Das Ganze könnte so nicht stattfinden, hätte nicht die Stadt Neuburg dem Motorclub das bestens geeignete Gelände für die Ausübung seiner Jugend- und Vereinsarbeit überlassen. Abgerundet wird das Ganze noch durch das Entgegenkommen der Nachbarn, ihre Flächen als Fahrerlager und Parkplatz zu benutzen.