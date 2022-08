Eine Frage der Einstellung: SV Grasheim besiegt Zell/Bruck mit 5:1

Plus Der SV Grasheim gewinnt das Aufsteigerduell gegen den FC Zell/Bruck mit 5:1. Während der zweifache Torschütze Tobias Bauer zufrieden ist, kritisiert Gästetrainer Patrick Schmidt seine Mannschaft scharf.

Urlaubsbedingte Ausfälle gehören im August im Amateurfußball dazu. Manche Vereine erwischt es härter, manche weniger. Während Grasheims Trainer Tobias Bauer beim 2:5 zum Auftakt der Kreisklasse Neuburg beim FC Ehekirchen II einige Akteure ersetzten musste, konnte er gegen den FC Zell/Bruck wieder nahezu in Bestbesetzung antreten. Und seine Mannschaft zeigte, warum sie in der vergangenen Saison die A-Klasse dominierte und besiegte den Mitaufsteiger deutlich mit 5:1.