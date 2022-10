NR-Doppelpass

NR-Doppelpass: Eine Partie der Geschenke in Rohrenfels

Plus Der SC Rohrenfels kassiert gegen den SV Feldheim eine (zu) deutliche 2:5-Heimniederlage. Dabei gelingt der Froncek-Truppe zwar ein toller Start in die zweite Halbzeit. Doch die Gäste antworten prompt.

Wer am Sonntagnachmittag auf die spontane Idee kam, den Sportplatz des SC Rohrenfels nach den ersten „überschaubaren“ 45 Minuten zu verlassen, um es sich stattdessen auf dem heimischen Sofa gemütlich zu machen, dürfte sich in Nachhinein durchaus geärgert haben. Denn während sich die Akteure des SCR und SV Feldheim bis dahin einen – gelinde ausgedrückt – eher langweiligen Herbstkick, die in eine 0:1-Pausenführung der Gäste mündete, geliefert hatten, wurde es im zweiten Abschnitt deutlich ansehnlicher. Am Ende hatten die Feldheimer mit 5:2 die Nase vorne. Warum? Weil sie unter dem Strich die Fehler der Einheimischen konsequenter bestraften als umgekehrt!

