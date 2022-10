SC Feldkirchen rettet in Oberhausen spät einen Punkt

Plus Der TSV Ober-/Unterhausen führt im Spitzenspiel der B-Klasse Neuburg bis kurz vor Schluss mit 1:0, muss dann noch den Ausgleich hinnehmen. Was die Trainer Karl-Heinz Schmid und Andreas Pelta zur Partie sagen.

Lange Zeit hat es im Topspiel der B-Klasse Neuburg danach ausgesehen, als würde der SC Feldkirchen erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz gehen. Der TSV Ober-/Unterhausen führte mit 1:0, stand hinten sicher und ließ nichts zu.