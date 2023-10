NR-Doppelpass

vor 49 Min.

Stolz auf beiden Seiten: TSV Burgheim gewinnt Gemeindederby in Illdorf

Plus Der TSV Burgheim gewinnt das Gemeindederby beim FC Illdorf mit 2:1 und wird seiner Favoritenrolle gerecht. Warum beide Trainer mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden sind.

Von Max Neff

Der TSV Burgheim wurde seiner Favoritenrolle im Gemeindederby gerecht und gewann beim FC Illdorf mit 2:1.

Rein tabellarisch waren die Rollen in diesem Duell klar verteilt, denn der Tabellenelfte empfing den Dritten. Dieser Unterschied machte sich auch von Beginn an bemerkbar, denn der TSV nahm in der Anfangsphase das Heft in die Hand und erspielte sich gute Möglichkeiten. Zunächst konnte Heimkeeper Christian Stöckl diese noch zunichtemachen, wie in Minute acht, als er einen Freistoß von Daniel Jester aus dem Eck tauchte. Doch knapp fünf Minuten später war er nach einem traumhaften Burgheimer Angriff machtlos. Marco Rechenauer überspielte mit einem einzigen Pass die gesamte Illdorfer Abwehr, Markus Schiele legte uneigennützig quer und Deniz Yilmaz hatte keine Probleme mehr, die frühe Führung zu erzielen. Anschließend kämpften sich die Illdorfer mehr und mehr in die Partie und konnten auch selbst offensive Akzente setzen. Diese Angriffe liefen meist über den auffälligen Tobias Habermeyer, wie auch in der 33. Minute, als er Stürmer Patrick Schiele halb links gut freispielte und dieser mit einem platzierten Schuss ins lange Eck den Ausgleich besorgte.

